Смерть в день рождения: В Днепре иномарка сбила женщину

Водитель пытался избежать аварии.

Смерть в день рождение: В Днепре иномарка сбила женщину Кадр из видео

В воскресенье, 24 января, в Днепре произошло смертельное ДТП. Иномарка сбила женщину, которая хотела перейти дорогу. Пострадавшая умерла в свой день рождения. Подробности передает “Информатор“.

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По имеющейся информации, авария произошла около 13:00. Женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. В один момент ее сбил автомобиль марки Lexus. В сообщении указывается, что мужчина, который находился за рулем машины, пытался избежать аварии, сделать это ему не удалось.

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На место ДТП была вызвана служба скорой помощи, но врачи не смогли спасти пострадавшую. Она скончалась от полученных травм на месте.

В данный момент правоохранители выясняют подробности происшествия. Как отмечается в сообщении, женщина скончалась в день своего рождения. Ей исполнилось 43 года.

Ранее сообщалось, что под Днепром легковушка влетела в грузовик. Спасателям пришлось вырезать труп пассажира и травмированного водителя.