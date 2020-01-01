Коронавирусом в Украине болеют в 5 раз выше нормы
По статистике в количество заболевших на 100 тысяч человек наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.
В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 201,6 на 100 тысяч населения, это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской (359,8), Николаевской (323,9) и Черкасской (300,1) областях.
Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (81,9), Херсонской (125,3) областях и в Киеве (300,2).
Минздрав
Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для коронавируса. По состоянию на 24 января в стране заняты 27,4% коек. В Киеве заполнены 28% больничных мест. Всего в стране введено уже 66 362 койки.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине подтвердили почти 4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.
25 января Украина выходит из усиленного карантина.
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