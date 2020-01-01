Коронавирусом в Украине болеют в 5 раз выше нормы

По статистике в количество заболевших на 100 тысяч человек наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 201,6 на 100 тысяч населения, это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской (359,8), Николаевской (323,9) и Черкасской (300,1) областях.