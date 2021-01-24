У памятного знака прошла панихида.

В Мариуполе почтили память погибших в обстрелах в 2015 году Мариупольский горсовет

В Мариуполе почтили память горожан, погибших в обстрелах микрорайона “Схiдний“ в поселке Виноградное 24 января 2015 года. Подробности и фото панихиды передает пресс-служба Мариупольского горсовета.

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В сообщении указывается, что мероприятие прошло у знака “Погибшим в необъявленной войне“. С утра жители Мариуполя возлагают к нему цветы и лампадки.

Также в память о погибших в 9:15, это время начала обстрелов, были включены сирены оповещения населения микрорайона “Схiдний“, Левобережного и Кальмиусского районов Мариуполя.

Фото с места событий Мариупольский горсовет

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Стоит отметить, что враг обстрелял жилые районы города системами “Град“ в 2015 году. В результате погибли 29 украинцев, пострадали – 92 человека. В числе умерших и получивших ранения были дети, подростки и даже целые семьи. Одними из первых, кто оказал помощь людям, были полицейские. Они также проводили эвакуацию населения.

Ранее сообщалось, что в Британии посчитали города Крыма российскими. Ошибочную карту распространило ВВС.