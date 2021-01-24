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Украина установила рекорд по экспорту рыбы

Комментариев: 2
Наибольшее количество рыбы было экспортировано в Германию - на 11 миллионов долларов, на втором месте Дания.
Украина установила рекорд по экспорту рыбы
Украина установила рекорд по экспорту рыбы
depositphotos.com
В 2020 году Украина экспортировала рыбы и морепродуктов на 52,4 миллиона долларов, что на 13,2% больше, чем в 2019 году, говорится в пресс-релизе ассоциации Украинских импортеров рыбы и морепродуктов.
 
Наибольшее количество рыбы было экспортировано в Германию - на 11 миллионов долларов. На втором месте Дания - 6,5 миллионов долларов. А на третьем - Япония, куда экспорт рыбы из Украины составил 4,75 миллионов долларов.
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Теги: рыба, экспорт, Украина, импортер, Германия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    24.01.2021, 20:25
Оценка:  +13
Брюква_и_Клюква
Та ну накуй. А почему на внутреннем рынке отечественной рыбы нет, кроме условно съедобных толстолобов?
Путин-Xyйло    24.01.2021, 20:31
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Это как с электроэнергией. За границу продавать выгодней, а слугам главное - откат.
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