Украина установила рекорд по экспорту рыбы

Наибольшее количество рыбы было экспортировано в Германию - на 11 миллионов долларов, на втором месте Дания.

В 2020 году Украина экспортировала рыбы и морепродуктов на 52,4 миллиона долларов, что на 13,2% больше, чем в 2019 году, говорится в пресс-релизе ассоциации Украинских импортеров рыбы и морепродуктов.