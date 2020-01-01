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Украина установила рекорд по экспорту рыбы

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Наибольшее количество рыбы было экспортировано в Германию - на 11 миллионов долларов, на втором месте Дания.
Украина заработала на экспорте рыбы
Украина заработала на экспорте рыбы
 
В 2020 году Украина экспортировала рыбы и морепродуктов на 52,4 миллиона долларов, что на 13,2% больше, чем в 2019 году, говорится в пресс-релизе ассоциации Украинских импортеров рыбы и морепродуктов.
 
Наибольшее количество рыбы было экспортировано в Германию - на 11 миллионов долларов. На втором месте Дания - 6,5 миллионов долларов. А на третьем - Япония, куда экспорт рыбы из Украины составил 4,75 миллионов долларов.
 
Напомним, что в Запорожской области, в Молочном лимане около пгт Кирилловка Акимовского района выявили массовую гибель рыбы.
 
На Херсонщине погибли полтора миллиона рыб - в Днепровско-Бугском лимане, вода имела характерный запах сероводорода.
 
 
 
 
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Теги: рыба, экспорт
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Источник: korrespondent.net

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