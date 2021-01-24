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Умер брат Рината Ахметова

Комментариев: 5
Старший брат самого богатого украинца умер на 60-м году жизни, он принимал участие в управлении футбольным клубом Шахтер.
Ринат Ахметов с умершим братом
Ринат Ахметов с умершим братом
УНИАН
 
Умер старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова Игорь Ахметов, сообщает пресс-служба футбольного клуба Шахтер.
В клубе сообщили, что старший брат Ахметова умер на 60 году жизни.

«Шахтер» соболезнует На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК «Шахтер» Рината...

Опубликовано FC SHAKHTAR Воскресенье, 24 января 2021 г.
В Шахтере заявили, что брат Ахметова “участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой“.
 
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Теги: Шахтер, Ринат Ахметов, смерть, брат, клуб
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    24.01.2021, 22:22
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
От смерти убежать никто не смог,
пред ней одной бессильны горы злата,
и для нее, врага и супостата,
раскрыта дверь и в праздничный чертог.
shk67    24.01.2021, 20:47
Оценка:  +19
shk67
Давай, ахметушка, падла, давай за ним!
GOOD_666    24.01.2021, 19:20
Оценка:  -16
GOOD_666
ПЛАТЁЖКУ ЗА ГАЗ ПОЛУЧИЛ ВОТ И СЕРЦЕ СТАЛО
masszeer    24.01.2021, 17:28
Оценка:  -15
masszeer
Нужно плакать?
ВосставшийИзБана    24.01.2021, 22:20
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Можешь станцевать кайчучу на его могиле.
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