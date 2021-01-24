Умер брат Рината Ахметова

Умер старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова Игорь Ахметов, сообщает пресс-служба футбольного клуба Шахтер.

В клубе сообщили, что старший брат Ахметова умер на 60 году жизни.

«Шахтер» соболезнует На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК «Шахтер» Рината... Опубликовано FC SHAKHTAR Воскресенье, 24 января 2021 г.

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В Шахтере заявили, что брат Ахметова “участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой“.