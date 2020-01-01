В Одессе столкнулись два автомобиля, есть жертвы

В Одессе столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и Mercedes Vito, в результате погибла 18-летняя девушка - пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба полиции.

Девушка от полученных травм скончалась на месте, водителей транспортных средств с телесными повреждениями госпитализировали.

По предварительной информации, 29-летний водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.