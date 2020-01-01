В Одессе столкнулись два автомобиля, есть жертвы
Водителей транспортных средств с телесными повреждениями госпитализировали, одна из пассажирок скончалась.
В Одессе столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и Mercedes Vito, в результате погибла 18-летняя девушка - пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба полиции.
Девушка от полученных травм скончалась на месте, водителей транспортных средств с телесными повреждениями госпитализировали.
По предварительной информации, 29-летний водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что во Львовской области на Яворовском полигоне произошло крупное ДТП, перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 военнослужащих-контрактников. Пятерых из них госпитализировали.
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