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В Одессе столкнулись два автомобиля, есть жертвы

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Водителей транспортных средств с телесными повреждениями госпитализировали, одна из пассажирок скончалась.
Серьезное ДТП в Одессе
Серьезное ДТП в Одессе
Национальная полиция
 
В Одессе столкнулись автомобили Mitsubishi Galant и Mercedes Vito, в результате погибла 18-летняя девушка - пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба полиции.
 
Девушка от полученных травм скончалась на месте, водителей транспортных средств с телесными повреждениями госпитализировали.
 
По предварительной информации, 29-летний водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
 
 
 
Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, что во Львовской области на Яворовском полигоне произошло крупное ДТП,  перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 военнослужащих-контрактников. Пятерых из них госпитализировали.
 
 
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Теги: транспорт, ДТП, Одесса
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Источник: korrespondent.net

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