Украинский станет обязательным языком для ВНО с 2025 года

Сейчас язык при сдаче Внешнего независимого оценивания для поступления в вузы в Украине можно выбирать.

Язык, на котором хочешь сдавать ВНО уже нельзя будет выбрать Укрінформ

С 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания, сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода.

"Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - отметил Кремень.

Сейчас язык при сдаче ВНО для поступления в вузы в Украине можно выбирать.

Напомним, что в Украине 19 января завершилась регистрация на пробное ВНО . Каждый участник может выбрать один предмет. Сам тест состоится 10 апреля. Стоимость пробного ВНО в 2021 году отличается по регионам и колеблется в пределах 195-255 гривен.

Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году продлится с 1 февраля до 5 марта включительно.