Степанов рассказал, ждать ли локдаун весной

Начиная с понедельника, 25 января карантин в Украине - смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение жестких карантинных ограничений весной в Украине не ожидается. Об этом в воскресенье, 24 января, глава ведомства сообщил в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в правительстве выбирали даты для локдауна именно с 8 по 24 января, исходя из наименьшей активности в экономике.

"Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений", - сказал Степанов.

По словам министра, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас страна возвращается к режиму, который был до 8 января.

"Затем, в течение 7-10 дней мы смотрим как меняется ситуация по регионам и планируем перейти к адаптивному карантину", - добавил он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что благодаря усиленным карантинным ограничением с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 201,6 на 100 тысяч населения, это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

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