Главное 24 января: Восстановление экономики и COVID-ухудшение

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Украине прогнозируют подъем экономики, заболеваемость коронавирусом среди украинцев многократно превысила норму. Мы собрали важные события прошедшего дня.

Читай также: В Нидерландах противники карантина сожгли центр тестирования на COVID-19

В ОП спрогнозировали рост экономики

Экономика в Украине в нынешнем году начнет возрождаться ввиду позитивных тенденций на внешних рынках и как следствие монетарной политики НБУ. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устименко. Также, по его словам, ситуация на мировых рынках финансов улучшилась после инаугурации нового американского лидера Джо Байдена.

COVID-заболеваемость в Украине в пять раз выше нормы

Показатель по заболеваемости коронавирусом среди украинцев зафиксирован на уровне 201,6 на 100 тысяч населения. Инфицированность, по данным МОЗ, в пять раз выше нормы в 40 случаев заражения. Хуже всего картина по заболеваемости сложилась на Запорожье (359,8), в Николаевской (323,9) и Черкасской (300,1) областях.

Читай также: Украина установила рекорд по экспорту рыбы

Украина ждет поставки еще одной вакцины

В феврале украинцы могут получить еще одну вакцину от коронавируса. В ближайшее время относительно новой поставки ожидается подписание контракта, отметил глава МОЗ Максим Степанов. Украина рассчитывает на 700 тысяч доз от Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer по программе COVAX.

В 13 регионах Украины повторно состоялись местные выборы

В 13 областях голосовали за депутатов 1 городского, 13 поселковых и 40 сельских советов. Кроме того, выбирали мэра Конотопа на Сумщине, глав Брошнев-Осадского поселкового совета в Ивано-Франковской области, Улановского в Винницкой области и Мурованского во Львовской области сельсоветов.

Читай также: Британия хочет отправлять иностранцев на карантин

ВВС обнародовало карту с Крымом в России

Британское информационное агентство BBC опубликовало интерактивную карту, указав на ней города, где состоялись акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В список российских городов были включены Симферополь и Севастополь. В то же время издание уточнило, что Российская Федерация аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году.

Напомним, ранее мы писали, что в Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников.

