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Оккупанты в ООС стреляли из пулеметов и гранатометов

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Ранений и потерь в рядах ВСУ за сутки не было.
Обстановка на фронте остается контролированной
Обстановка на фронте остается контролированной
facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки, 24 января, на фронте было зафиксировано пять нарушений режима перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Близ Водяного на Приазовье сепаратисты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Потерь и боевых ранений в рядах защитников не задокументировано. О фактах нарушений было уведомлено ОСБЕ.

В начале текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения сохранялась тишина. Обстановка в зоне ООС остается контролированной украинскими военными.

Напомним, ранее мы писали, что разведка назвала потери у боевиков с начала нового года.

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Теги: ООС, военные, сепаратисты, оккупанты, защитники, обстрелы, ВСУ
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