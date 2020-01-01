Оккупанты в ООС стреляли из пулеметов и гранатометов
За минувшие сутки, 24 января, на фронте было зафиксировано пять нарушений режима перемирия.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Так, боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Близ Водяного на Приазовье сепаратисты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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Потерь и боевых ранений в рядах защитников не задокументировано. О фактах нарушений было уведомлено ОСБЕ.
В начале текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения сохранялась тишина. Обстановка в зоне ООС остается контролированной украинскими военными.
Напомним, ранее мы писали, что разведка назвала потери у боевиков с начала нового года.