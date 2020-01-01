В Украине минимум новых случаев COVID за последние четыре месяца

Продолжают болеть почти 220 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 24 января, подтвердили 2 516 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это минимум с 14 сентября 2020 года, когда выявили 2 462 случая заражения.

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Состояние здоровья 1 166 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы.

Больше всего новых случаев заражений в воскресенье подтвердили в Запорожской (+241), Ивано-Франковской (+238), Одесской (+166), Черновицкой (+160) областях и в Киеве (+146). Меньше всего – в Кировоградской (+3), Луганской (+41) и Черниговской (+42) областях. Среди заболевших есть 95 детей и 87 медиков.

Украинские медики вчера провели 13 962 тестирования на коронавирус. Всего с начала пандемии провели 6 108 668 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине уже подтвердили 1 194 328 случаев СOVID-19. Выздоровели 953 297 человек (5 783 – за минувшие сутки), а 21 924 – умерли (63 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 219 107 человек.

Напомним, что сегодня, 25 января, в Украине закончилось действие усиленного карантина. Страна вернулась к карантинным ограничениям, которые были в декабре 2020 года.