"Не нужно бросать в один котел Крым и Донбасс", - Кулеба о деоккупации

Глава МИД считает, что переговоры по разным украинским территориям не должны пересекаться.

Вопросы возвращения Крыма и освобождения восточной части Украины не нужно смешивать.

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Такое мнение в эфире телеканала Украина 24 высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД считает, что нужно по двум украинским территориям вести отдельные переговоры.

Для дипломатии нет ничего невозможного. Но если бросить все в один котел, то это усложнит процесс еще больше. Станет сложнее вернуть и Крым, и Донбасс, - заявил Кулеба.

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Министр добавил, что ситуация по двум частям Украины разная. В частности, существуют отличия юридического характера. В связи с этим, по его словам, не стоит рассматривать эти вопросы в одной и той же плоскости.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал законопроект о переходном периоде и амнистии на оккупированных Донбассе и Луганщине. Он уточнил, что в окончательной редакции документа откажутся от понятия коллаборант.

Напомним, ранее мы также писали, что в МИД сообщили, когда может быть принята стратегия деоккупации Крыма.

