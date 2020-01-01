На Черкащине три рыбака провалились под лед, ведется поиск

Среди них был 10-летний ребенок.

В Черкасской области возле села Бучак во время рыбалки на реке Днепр под лед провалились три человека, среди которых 10-летний ребенок. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Инцидент произошел вчера, 24 января, примерно в 16:30. В Службу спасения поступило сообщение о том, что под лед во время рыбалки провалились три человека.

На место происшествия немедленно отправили спасателей ГСЧС. Оказалось, что люди провалились под лед на расстоянии около 250 метров от берега.

По состоянию на 7 часов утра 25 января судьба рыбаков оставалось неизвестной, поисковые работы продолжались.

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Ранее сообщалось, что в Украину возвращаются морозы и снегопады. Из-за этого возможно нарушение энергообеспечения в некоторых областях, нарушение движения на дорогах и сход лавин.