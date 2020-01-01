В Украине запустят бесплатные курсы украинского языка, - Креминь

Безоплатное обучение предусмотрено для определенных групп населения.

Наступивший 2021-й год будет посвящен укреплению позиций украинского языка – по сути и по духу.

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Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

Политик считает, что в регионах Украины, предположительно, нет бесплатных курсов по изучению государственного языка. Такие программы были, но, по сведениям Креминя, уже закончились и перестали работать. Несколько осталось, но они действуют на базе так называемого закона Кивалова-Колисниченко, который, как известно, противоречит Конституции.

В связи с этим, по словам омбудсмена, курсы нужно возродить. По его мнению, обучение стоит сделать бесплатным для некоторых категорий населения.

Бесплатными должны быть курсы для разных групп граждан, но надо понимать, для кого они будут проводиться, - отметил Тарас Креминь.

Предварительно известно, что бесплатно украинский язык смогут учить:

Государственные служащие, так как они обязаны его знать;

Пожилые люди, потому что у них нет возможности платить за курсы;

Люди средних лет, которые закончили русскоязычные школы;

Лица с приобретенным гражданством, иностранцы, которые хотят жить в Украине;

Выходцы из Украины, живущие за границей, чтобы не терять связь с родиной.

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Добавим, сферу обслуживания в Украине неделю назад перевели на украинский язык. Со дня вступления закона в силу было зафиксировано около 200 нарушений.

Напомним, ранее мы также писали, что на Закарпатье отменили все решения о региональных языках.



