Потерпевший успел вовремя отпрыгнуть.

Ударил по голове и бросил гранату: В Харькове пытались взорвать мужчину Нацполиция

В Харькове ночью пытались взорвать мужчину. Неизвестный ударил его по голове, после чего бросил в его сторону гранату. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что 24 января около 23:30 в дежурную часть поступило сообщение от брата пострадавшего. Мужчина заявил, что неизвестный бросил в него гранату и убежал.

Во время проверки потерпевший рассказал правоохранителям, что инцидент произошел в Московском районе города, на улице Владислава Зубенка. Мужчина ударил 38-летнего потерпевшего по голове, после чего бросил под ноги предмет, похожий на гранату, и скрылся с места. Затем произошел хлопок.

Фото с места происшествия Коллаж / Нацполиция

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Полиция нашла на месте следы от взрыва, а также предполагаемую чеку от гранаты. По факту случившегося возбуждено уголовное производство по статье “хулиганство“. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Что касается пострадавшего, то он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что полиция усилила меры безопасности из-за массовых акций под Верховной Радой.