Украина полностью отрежется от энергосистем РФ и Беларуси

Это должно произойти к 2023 году.

Украина планирует отрезаться от энергосистем РФ и Беларуси. Это одна из главных целей нашей страны в вопросе энергетики. Такое заявление в эфире телеканала “Украина 24“ сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, в 2023 году Украина планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС.

“Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в Евросоюз“, - отметил Кулеба.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сказал, что Украина в случае необходимости может импортировать электроэнергию из Беларуси в объеме до 900 МВт. Законодательных ограничений на этот счет нет.

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Ранее сообщалось, что с 12 апреля 2020 года и на период действия карантина пропускную способность межгосударственных связей по направлениям Беларусь-Украина и Россия-Украина ограничили до 0 МВт.