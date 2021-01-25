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Украина полностью отрежется от энергосистем РФ и Беларуси

Комментариев: 8
Это должно произойти к 2023 году.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
mfa.gov.ua

Украина планирует отрезаться от энергосистем РФ и Беларуси. Это одна из главных целей нашей страны в вопросе энергетики. Такое заявление в эфире телеканала “Украина 24“ сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, в 2023 году Украина планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС.

“Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в Евросоюз“, - отметил Кулеба.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сказал, что Украина в случае необходимости может импортировать электроэнергию из Беларуси в объеме до 900 МВт. Законодательных ограничений на этот счет нет.

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Ранее сообщалось, что с 12 апреля 2020 года и на период действия карантина пропускную способность межгосударственных связей по направлениям Беларусь-Украина и Россия-Украина ограничили до 0 МВт.

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Теги: Украина, энергосистема, РФ, Белорусь, Дмитрий Кулеба
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Комментариев (8)
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Graddfeydd    25.01.2021, 14:15
Оценка:  +1
Graddfeydd
Предварительно нужно Геруса и прочих слуг Коломойского "отрезать" от государственного управления (ради его ферросплавных заводиков всю страну нагибают).
Vixerunt    25.01.2021, 13:52
Оценка:  +2
Vixerunt
Не думаю что так быстро получится; Прибалты по моему до сих пор не отделались от раша_зависимости.
nelci    25.01.2021, 12:44
Оценка:  -26
nelci
Теперь понятно такое резкое повышение коммунальных расходов на все виды энергии.
Путин-Xyйло    25.01.2021, 13:08
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Дворец своего сЦаря комментируй
WTF2wtf    25.01.2021, 13:12
Оценка:  +6
WTF2wtf
Поэтому на оккупированном россией Донбассе коммуналку повышают?
Или запоребриковому нацику-украинофобу насрать на опущенный россией Донбасс с миллионами местных, как всегда?
nfhvyt    25.01.2021, 12:36
Оценка:  -28
nfhvyt
Как же повезло Крыму и Донбассу, что не нужно терпеть этих нацистских выблядkoв у власти как Кулёбок.
WTF2wtf    25.01.2021, 13:10
Оценка:  +7
WTF2wtf
Ипать же тупой говномет на подсосе у путинских фашистов,
смешавших оккупированный россией Донбасс с говном ради захваченного Крыма ...
Vixerunt    25.01.2021, 13:51
Оценка:  +3
Vixerunt
Повезло не то слово; изоляция, нищета, война, терорр с стороны властей.
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