Люди требовали от депутатов поддержать соответствующий законопроект.

Под Радой прошел митинг за легализацию каннабиса Кадр из видео

Под Верховной Радой прошел митинг за легализацию медицинского каннабиса. На акции у входа в здание парламентских комитетов присутствовали несколько десятков человек. Подробности передает “100% жизни“ – Сеть ЛЖВ“, организация, созданная ВИЧ-позитивными людьми.

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Во время митинга люди требовали от депутатов поддержать законопроект №4553, который регулирует оборот в стране медицинского каннабиса.

Активисты разместили перед зданием “коврик боли“. Он является символом боли, с которой живут граждане с заболеваниями.

“…будем предлагать народным депутатам по нему (“коврику боли“) пройтись и ощутить на одну секунду ту невыносимую боль, которую ощущают почти 2 млн украинцев, живущие с тяжелыми заболеваниями“, – заявили организаторы акции.

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Ранее сообщалось, что киевская полиция усилила меры безопасность из-за массовых акций, которые состоятся под Радой и другими органами власти.