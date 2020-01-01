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Под Радой прошел митинг за легализацию каннабиса

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Люди требовали от депутатов поддержать соответствующий законопроект.
Под Радой прошел митинг за легализацию каннабиса
Под Радой прошел митинг за легализацию каннабиса
Кадр из видео

Под Верховной Радой прошел митинг за легализацию медицинского каннабиса. На акции у входа в здание парламентских комитетов присутствовали несколько десятков человек. Подробности передает “100% жизни“ – Сеть ЛЖВ“, организация, созданная ВИЧ-позитивными людьми.

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Во время митинга люди требовали от депутатов поддержать законопроект №4553, который регулирует оборот в стране медицинского каннабиса.

Активисты разместили перед зданием “коврик боли“. Он является символом боли, с которой живут граждане с заболеваниями.  

“…будем предлагать народным депутатам по нему (“коврику боли“) пройтись и ощутить на одну секунду ту невыносимую боль, которую ощущают почти 2 млн украинцев, живущие с тяжелыми заболеваниями“, – заявили организаторы акции.  

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Ранее сообщалось, что киевская полиция усилила меры безопасность из-за массовых акций, которые состоятся под Радой и другими органами власти.

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Теги: каннабис, законопроект, Верховная Рада, митинг, акция
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