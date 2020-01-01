На Закарпатье две банды терроризировали население

Они накладывали "дань" на потерпевших.

Один из подозреваемых ssu.gov.ua

В Закарпатской области в результате спецоперации Служба безопасности Украины блокировала деятельность двух преступных группировок, которые держали в страхе предпринимателей и терроризировали граждан. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Так, в Ужгороде задержали участников банды, которые занимались вымогательством денег у жителей Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей. Если потерпевшие отказывались платить “дань“, то к ним применяли психологическое давление, угрожали физической расправой.

В Мукачево СБУ задержала лидера преступной группировки, специализировавшейся на вымогательстве денег у граждан путем телефонных угроз. Они требовали вернуть якобы долг, в противном случае угрожали насилием и физической расправой.

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По данным фактам открыли два уголовных производства. Четыре человека задержаны. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности остальных преступников.

Напомним, осенью прошлого года в Винницкой и Киевской областях правоохранители задержали четырех участников вооруженной банды, которые подрывали банкоматы и забирали из них деньги.