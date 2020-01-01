Локдаун помог уменьшить рост COVID-заболеваемости, - Ляшко

По словам санврача, нагрузка на медицину сейчас небольшая, она справляется.

Введение январского локдауна сдержало темпы распространения коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Жесткие меры позволили снизить стремительный рост заболеваемости, так же, как это было в других странах Европы. Прежде всего, благодаря тому, что большинство украинцев все же соблюдали карантин, - отметил Ляшко.

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Медик также добавил, что, по его данным, в больницах достаточно свободных коек для COVID-пациентов, включая те, к которым подведен кислород. По словам Ляшко, украинская медицина справляется с нагрузкой по борьбе с коронавирусом.

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Как известно, с 8 по 24 января украинцев перевели на усиленный режим карантина. Закрыты были ТРЦ, фитнес-клубы, кафе и рестораны, а также школы, вузы и промрынки.

С 25 января Украина вернулась к адаптивному карантину, который действовал до этого. МОЗ опубликовал список того, что запрещено с этого понедельника.

Список карантинных ограничений с 25 января МОЗ

Напомним, ранее мы писали, что в Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников.

