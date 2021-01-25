ОБСЕ обнаружила десятки "Градов" и танков боевиков у линии фронта

Военная техника расположена с нарушением договоренностей об отведении вооружений.

ОБСЕ во время мониторинга линии фронта на Донбассе с помощью беспилотника обнаружила десятки единиц боевой техники оккупантов, расположенной с нарушением договоренностей. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС со ссылкой на заявление украинской делегации в Совместном центре контроля и координации.

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Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия 19 января зафиксировал 21 единицу 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град“ вблизи населенного пункта Краснолучский Луганской области, а 21 января – 18 единиц танков на полигоне у населенного пункта Новоселовка Донецкой области.

Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода, - отмечено в заявлении.

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Также в отчете ОБСЕ говорится, что 20 января БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировал бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 у населенного пункта Безыменное Донецкой области, а 21 января патруль СММ ОБСЕ идентифицировал 23-мм ЗУ-23 в жилом районе вблизи населенного пункта Кадиевка Луганской области.

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности, - сказано в заявлении украинской стороны СЦКК.

Напомним, в ТКГ назвали главные сложности в переговорах с Россией. Есть три препятствия в переговорах России и Украины по Донбассу, которые мешают добиться положительного результата, заявил Арестович.