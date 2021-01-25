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В Полтаве из-за цен на газ перекрывали трассу Киев-Харьков

Комментариев: 1
Митингующие требовали снизить тарифы на газ.
Акция протеста в Полтаве
Акция протеста в Полтаве
poltava.to

Сегодня, 25 января, жители Полтавы перекрывали трассу Киев-Харьков, требуя снижения тарифов на газ. Об этом сообщило издание "Полтавщина".

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Акция протеста началась примерно в 11:00. В ней участвовало около 50 человек.

Митингующие постоянно ходили по одному из пешеходных переходов, не давая тем самым автомобилям ехать по трассе Киев-Харьков, Они требовали снизить стоимость газа. Кроме того, они требовали отставки руководства Полтавской ОГА.

На месте акции протеста дежурили сотрудники полиции. Митингующие иногда пропускали отдельные грузовые автомобили.

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Примерно в 12:00 полтавчане открыли дорогу для всех автомобилей. Сегодня ещё одна акция "тарифного" протеста должна состояться в Полтаве возле здания Полтавской ОГА.

Ранее стало известно, что сегодня митингуют моряки в Одессе. Они перекрыли Киевское шоссе, протестуя против коррупции.

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Теги: Полтава, дорога, трасса, акция протеста, газ, тарифы
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Комментариев (1)
vrersaawes    25.01.2021, 13:57
Оценка:  -25
vrersaawes
Семь лет терпели-терпели тарифный геноцид,воспринимая его спокойно,не протестуя,не перекрывая дорог...А сейчас что,неужели надоело быть лохами?Не верю!
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