"Бутерброд" придется вернуть: Кулеба высказался о Навальном
Украинцам не следует очаровываться персоной российского оппозиционера Алексея Навального, хотя Украина поддерживает его освобождение. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу “Україна 24“.
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Так, комментируя давнишние слова Навального о том, что Крым – не бутерброд, чтобы его постоянно передавать из рук в руки, Кулеба заявил о необходимости всё же вернуть полуостров под контроль Украины.
“Я убежден, что “бутерброд“ придется вернуть. Причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. И еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если Алексей Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Российскую Федерацию или займет какое-то политическое место в системе“, - сказал Дмитрий Кулеба.
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В то же время он подчеркнул, что Украина поддерживает призывы к освобождению Навального.
Враг моего врага – мой друг. Поэтому если Алексей Навальный является врагом Владимира Путина, то мы поддерживаем Алексея Навального. Все очень просто, - сказал Кулеба.
Напомним, в октябре 2014 года в интервью радиостанции “Эхо Москвы“ Навальный заявил, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, однако он останется частью России и не станет частью Украины. При этом Навальный отметил, что Крым – это не “бутерброд с колбасой, чтоб его туда-сюда возвращать“.