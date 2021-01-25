"Бутерброд" придется вернуть: Кулеба высказался о Навальном

Украинцам не следует очаровываться российским оппозиционером, считает глава МИД.

Украинцам не следует очаровываться персоной российского оппозиционера Алексея Навального, хотя Украина поддерживает его освобождение. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу “Україна 24“.

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Так, комментируя давнишние слова Навального о том, что Крым – не бутерброд, чтобы его постоянно передавать из рук в руки, Кулеба заявил о необходимости всё же вернуть полуостров под контроль Украины.

“Я убежден, что “бутерброд“ придется вернуть. Причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. И еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если Алексей Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Российскую Федерацию или займет какое-то политическое место в системе“, - сказал Дмитрий Кулеба.

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В то же время он подчеркнул, что Украина поддерживает призывы к освобождению Навального.

Враг моего врага – мой друг. Поэтому если Алексей Навальный является врагом Владимира Путина, то мы поддерживаем Алексея Навального. Все очень просто, - сказал Кулеба.

Напомним, в октябре 2014 года в интервью радиостанции “Эхо Москвы“ Навальный заявил, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, однако он останется частью России и не станет частью Украины. При этом Навальный отметил, что Крым – это не “бутерброд с колбасой, чтоб его туда-сюда возвращать“.