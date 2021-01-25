Президент просит ничего лично ему не дарить.

Мендель рассказала, какой подарок хочет Зеленский на день рождения УНИАН

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, какой подарок хочет глава государства на свой день рождения. Он призвал поддержать больницы. Слова Мендель передает “Украинская правда“.

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Пресс-секретарь объяснила, что президент просит лично ему ничего не дарить. Зеленский хочет, чтобы люди не тратили деньги на подарки, а поддержали инфекционные больницы. Причем любой суммой.

“Президент Украины попросил тех, кто изъявил желание поздравить его с днем рождения и подарить ему подарок, поддержать одну из инфекционных больниц любой суммой, но от всего сердца“, – рассказала Мендель.

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Она также добавила, что для Зеленского лучшим подарком будет помощь врачам и благотворительность.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 25 января, глава государства отмечает 43-летие. Этот день Зеленский начал в спортзале, выложив фото в Сеть и прокомментировав свой день рождения.