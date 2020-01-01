Душ, диваны и компьютеры: Укрзализныця выложила фото элитных вагонов

Ведомство говорит, что новые вагоны – это своеобразный отель на колесах.

Укрзализныця похвасталась фотографиями вагонов-салонов повышенной комфортности.

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Снимки появились на официальном сайте ведомства.

На них видно, что элитные вагоны оснащены всем, что нужно для комфортного путешествия. В купе есть удобные большие кровати и места для отдыха поменьше, стол, шкаф, телевизор, кондиционер, тумбочки, зеркала. Туда также поместили ванну с душевой кабиной, унитазом и мраморной облицовкой.

Путешественник может воспользоваться кухней. В ней есть электроплита, холодильник и встроенная микроволновка.

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В большом зале расположен большой стол для совещаний и переговоров. Там также стоят диваны, кресла, обитые кожей и бархатом, компьютер, аудио и видеотехника. В отдельном купе с пассажирами будет ехать охрана и обслуживающий персонал.

Такие поезда ходят из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Днепра. В зависимости от конструкции, в каждом вагоне - от 5 до 11 спальных мест. Цены на проезд в таких мини-отелях на колесах не обнародованы. Указано, что за вагон-салон надо заплатить как за 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе СВ в соответствии с категорией поезда. Билет нужно заказывать не позже чем за пять дней до даты отправления, прикрепив письменную заявку.

Напомним, ранее мы писали, что пассажирам Укрзализныци будут включать кино из эксклюзивной фильмотеки.

