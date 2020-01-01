В ходе спецоперации СБУ задержан лазутчик "ЛНР"
СБУ провела успешную спецоперацию, в ходе которой удалось задержать участника незаконных вооруженных формирований, воевавшего на стороне оккупантов против сил АТО / ООС. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
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Следователями и оперативниками установлено, что житель Луганщины в 2014 году присоединился к так называемому “3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады“ группировки “ЛНР“. Впоследствии продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой “отдельной разведывательной роты 4 омсбр 2 АК НС ЛНР“.
Контрразведчики установили, что боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.
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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
Также решается вопрос уведомления его о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению и задержанию фигуранта проводились под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
Напомним, в Одессе задержали террориста из “МГБ ЛНР“. Он дает показания следователям СБУ.