В ходе спецоперации СБУ задержан лазутчик "ЛНР"

Мужчина с 2014 года помогал оккупантам осуществлять агрессию против Украины.

СБУ провела успешную спецоперацию, в ходе которой удалось задержать участника незаконных вооруженных формирований, воевавшего на стороне оккупантов против сил АТО / ООС. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Следователями и оперативниками установлено, что житель Луганщины в 2014 году присоединился к так называемому “3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады“ группировки “ЛНР“. Впоследствии продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой “отдельной разведывательной роты 4 омсбр 2 АК НС ЛНР“.

Контрразведчики установили, что боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос уведомления его о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению и задержанию фигуранта проводились под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Напомним, в Одессе задержали террориста из “МГБ ЛНР“. Он дает показания следователям СБУ.