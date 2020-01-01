Режиссер Дэвид Линч снял видеопоздравление для Зеленского

Американец пожелал украинскому президенту в день рождения всех благ.

Владимир Зеленский 25 января принимает поздравления с 43-летием. В числе прочих украинского гаранта поздравил известный американский кинорежиссер Дэвид Линч.

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Об этом сообщил Корреспондент.net со ссылкой на источники в Офисе президента.

Уточняется, что деятель искусств записал для Зеленского видеообращение и прислал по интернету. Линч отметил, что президент Украины тоже поздравлял его несколько дней назад, 20 января с днем рождения. Режиссер признался, что решил сделать ответный жест.

Дорогой президент Зеленский, я вам очень благодарен за ваше поздравление с моим днем рождения. И сегодня, 25 января 2021 года, я хочу поздравить вас с прекрасным днем для вас и украинцев. Желаю всего самого лучшего. Мир! – сказал Дэвид Линч.

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В ОП рассказали, что между режиссером и главой украинского государства сложились теплые отношения. Зеленский желал товарищу в день 75-летия удачи в его творческих проектах.

Ранее мы писали, что президент начал день рождения в зале с тренировки и показал фото. Добавим, что в сети появились поздравления Зеленского от украинцев, Слуг народа и Квартала 95.