На Черкасчине из реки выловили трупы двоих рыбаков и ребенка

Умершие провалились под лед.

На Черкасчине из воды выловили трупы двоих рыбаков и ребенка depositphotos.com - Иллюстрированное фото

На Черкасчине, в селе Бучак, во время рыбалки под лед провалились три человека. Инцидент произошел 24 января, вечером. Двоих мужчин и ребенка нашли на следующий день, они были мертвы. Подробности передает “ТСН“.

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По имеющимся данным, двое мужчин и 10-летний мальчик отправились на рыбалку на реку Днепр. Они решили отойти от берега более чем на 200 метров. Передвигались по льду.

О происшествии сообщили очевидцы. Последние увидели, как один из рыбаков находился в воде. Один человек попытался оказать помощь, но тоже провалился. В результате на место вызвали группу спасателей.

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Поисковая операция началась 24 января, на ночь ее остановили. Утром 25 января спасатели обнаружили труп мужчины. Затем было найдено тело второго рыбака. Также из воды выловили бездыханное тело 10-летного мальчика.

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