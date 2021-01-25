Тарифный протест возле Офиса президента, произошла потасовка

Митингующие требуют снизить тарифы на газ.

Сегодня, 25 января, в Киеве под Офисом президента Украины местные жители устроили акцию протеста, требуя снизить тарифы на газ. Между ними и правоохранителями произошла потасовка, сообщает "РБК-Украина".

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В акции у Офиса президента участвуют около 200 человек. Они выступают за то, чтобы цену на газ снизили до 3 гривен за кубометр, а за электричество – до 1 гривны за киловатт-час.

Митингующие считают, что такие тарифы имеют под собой экономическое обоснование.

После небольшой потасовки ситуация успокоилась. На месте дежурят усиленные наряды полиции и нацгвардейцев. Они контролируют ситуацию.

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В понедельник акции протеста против высоких цен на газ и электроэнергию прошли в разных городах и регионах Украины. В Полтаве, например, примерно 50 человек перекрывали трассу Киев-Харьков, требуя снижения тарифов на газ и увольнения руководителей Полтавской ОГА.

Сегодня также митинговали моряки в Одессе. Они перекрыли Киевское шоссе, протестуя против коррупции.