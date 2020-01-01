США сомневается в “трамповском” после Украины и хочет нового, - Кулеба

Утверждение кандидата от экс-президента Трампа поставлено на паузу.

Администрация новоизбранного президента Джо Байдена будет искать нового посла США для Украины.

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Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что ранее экс-президент Дональд Трамп предлагал на этот пост 71-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. По словам Кулебы, его кандидатуру успел утвердить профильный комитет сената. Но, несмотря на то, что процедура была почти завершена, вопрос назначения остается открытым, его поставили на паузу.

Новая администрация Байдена будет искать другого кандидата для этой должности, - рассказал Кулеба.

При этом министр не взялся озвучить имена потенциальных дипломатов. Пока, по его словам, каких-либо решений администрацией США принято не было.

Байден не встает и не засыпает с мыслью о том, что сделать для Украины и какого посла там назначить. Даже Россия, о которой мы сейчас много говорим, не стоит первой на внешнеполитической повестке дня администрации Байдена, — подчеркнул Кулеба.

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Лидер МИД, в свою очередь, считает, что с обязанностями посла США в Украине хорошо бы справилась экс-глава Минфина Оксана Макарова. По его данным, она хорошо знает ситуацию. Также Кулеба добавил, что Байден и Зеленский легко найдут общий язык после того, как состоится их встреча.

Напомним, ранее мы писали, что в МИД объяснили, почему Зеленский и Байден легко найдут общий язык.

