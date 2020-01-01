В Кропивницком за убийство мужчины осудили несовершеннолетних

Одному парню дали испытательный срок.

В Кропивницком суд признал двух несовершеннолетних парней виновными в нанесении 53-летнему мужчине умышленных тяжких телесных повреждений, что привело в дальнейшем к его смерти, и приговорил их к разным видам наказания. Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области.

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Прокуратура в суде доказала, что группа подростков в мае 2019 года вечером распивала алкогольные напитки. К ним подошел потерпевший. Между ними завязалась ссора. Подростки нанесли мужчине множественные телесные повреждения, от которых тот впоследствии скончался в больнице.

Уголовное производство по данному факту открыли по ч.2 ст. 105 УК Украины.

Суд, принимая во внимание все обстоятельства дела и личности несовершеннолетних подростков, приговорил одного из них к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы, а другого – к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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Малолетнего парня, который на момент совершения уголовного преступления не достиг возраста уголовной ответственности, суд поместил на 2 года в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Ранее полицейские задержали киевлянина, который убил своего 6-летнего сына. Потом он поджог квартиру.