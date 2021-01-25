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Зеленский потребовал срочно создать план COVID-вакцинации

Комментариев: 2
Президент хочет видеть детальный план для каждого региона.
У Зеленского обсудили вакцинацию
У Зеленского обсудили вакцинацию
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский потребовал срочно представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам селекторного совещания с участием руководства страны.

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в последнее время уменьшился процент положительных результатов тестов среди протестированных на COVID-19 – с 34-35% до 21%.

На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. По словам министра здравоохранения, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

На Владимир Зеленский отметил необходимость подробного плана вакцинации по каждой области.

Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределение поставок, - отметил Глава государства.

Напомним, украинцы доверяют COVID-вакцине из РФ больше, чем китайской. 47% граждан готовы сделать прививку от коронавируса.

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Теги: коронавирус, карантин, вакцина, Зеленский, президент, Степанов, Минздрав, Шмыгаль, премьер-министр
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    25.01.2021, 16:30
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Еще не лох, но уже дурак. Неизвестно, когда придет вакцина и придет ли вообще, а паяц уже требует план.
Путин-Xyйло    25.01.2021, 17:32
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Вообще-то за год уже можно было 100 планов создать. Если бы это можно было курить, - так бы и сделали
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