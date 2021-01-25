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Главбух киевского вуза присвоила 3 млн грн

Комментариев: 1
Она несколько лет присваивала деньги студентов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Киеве правоохранители передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера вуза, которую обвиняют в присвоении бюджетных денег в размере 3 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Установлена, что обвиняемая с 2016 по 2020 год присваивала часть денег, которые приносили студенты в качестве оплаты за обучение. За это время она успела присвоить 3 миллиона гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2,3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества) и ч. 1 ст. 366 (Служебная подделка) УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям – 8 лет лишения свободы. После того, как фигурантке сообщили о подозрении в совершении преступления, её уволили с работы.

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Ранее стало известно, что правоохранители задержали за взятку высокопоставленную чиновницу Антимонопольного комитета. Она вымогала у бизнесмена 4 миллиона гривен, взамен обещая помочь снизить штрафы, наложенные на его два предприятия.

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Теги: Киев, суд, вуз, бухгалтер
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Комментариев (1)
Херсонець    25.01.2021, 17:02
Оценка:  +8
Херсонець
Якого вузу секрет?Але не секрет,що виділяються вузам із бюджета не малі кошти на розвиток,але в кожному вузі верхівка грабує,немає відповідальності по деклараціям наприклад як в штатах.
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