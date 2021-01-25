Водохранилища Крыма усохли до "мертвого объема" – ученые

Спутниковые снимки показывают катастрофическую ситуацию с водой.

В большинстве водоемов оккупированного Крыма уровень воды снизился ниже “мертвого объема“. Об этом свидетельствуют результаты спутникового мониторинга, который провел Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины (НЦУИКСУ).

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Как сообщает Одесский филиал НЦУИКСУ, исследовалось состояние Симферопольского, Альминского, Партизанского, Аянского, Загорского и Бахчисарайского водохранилищ. Анализ проводился по фото, которые были сделаны 16 февраля 2020 года и 6 января 2021 года.

Согласно данным мониторинга, площадь объектов за последний год “существенно уменьшилась“.

В большинстве водоемов уровень воды снизился ниже “мертвого объема“ (то есть менее 30% от первоначального объема). Снижение наполненности водоемов несет угрозу экологическому балансу (гибель фауны, зарастанию водоемов травой и кустарником, угрозу опасности гидротехнических сооружений и т.п.), - говорится в сообщении.

Напомним, в ЮНЕСКО заявили, что ситуация с правами человека в Крыму ухудшается. Оккупанты нарушают культурные и гражданские права населения, наносят вред историческим и природным объектам.