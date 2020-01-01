Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепы хотят обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине

Комментариев: 0
Они разработали новый механизм налогообложения.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Верховная Рада хочет обязать мировых интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в государственный бюджет. Такое заявление сегодня на брифинге сделал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает УНН.

Читай также: Гетманцев рассказал, откуда у украинцев гигантский долг за коммуналку

Он обратил внимание на то, что во всем мире интернет-гиганты платят налоги, а в Украине - почти все нет.

При этом глава комитета ВР отметил, что "Google является той компанией, которая чуть ли не единственная платит в государстве налоги".

"Мы предлагаем ввести удобный механизм налогообложения интернет-гигантов, или обеспечить поступления в госбюджет и уравнять в правах украинский бизнес с транснациональным бизнесом" - сказал Гетманцев.

Читай также: Депутат от "Слуги народа" пришёл в Раду с часами за $10,5 тыс

Напомним, 13 января 2021 года на сайте Офиса Президента появилась петиция, в которой главу государства попросили обложить налогом интернет-гигантов, как в Европе. Но она на данный момент набрала всего 70 голосов из нужных 25 000.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что в 2021 году бюджет Украины получит 7,5 миллиардов гривен от легализации игорного бизнеса.

Поделись:
Теги: Даниил Гетманцев, налоги, Google
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь