Нардепы хотят обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине

Они разработали новый механизм налогообложения.

Верховная Рада хочет обязать мировых интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в государственный бюджет. Такое заявление сегодня на брифинге сделал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает УНН.

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Он обратил внимание на то, что во всем мире интернет-гиганты платят налоги, а в Украине - почти все нет.

При этом глава комитета ВР отметил, что "Google является той компанией, которая чуть ли не единственная платит в государстве налоги".

"Мы предлагаем ввести удобный механизм налогообложения интернет-гигантов, или обеспечить поступления в госбюджет и уравнять в правах украинский бизнес с транснациональным бизнесом" - сказал Гетманцев.

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Напомним, 13 января 2021 года на сайте Офиса Президента появилась петиция, в которой главу государства попросили обложить налогом интернет-гигантов, как в Европе. Но она на данный момент набрала всего 70 голосов из нужных 25 000.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что в 2021 году бюджет Украины получит 7,5 миллиардов гривен от легализации игорного бизнеса.