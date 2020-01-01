Украина может вернуться к "светофорному" карантину – Шмыгаль

Кабмин рассматривает возможность возвращения к зеленым, желтым и красным зонам карантина.

Усиленный карантин в январе показал свою эффективность, и после анализа ситуации в регионах Кабмин может вернуть адаптивный карантин. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента.

Читай также: Украинцы доверяют COVID-вакцине из РФ больше, чем китайской – опрос

“Показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и выздоровевшими, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам“, - сообщил Шмыгаль.

По его словам, эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.

Читай также: Локдаун помог уменьшить рост COVID-заболеваемости, - Ляшко

Глава правительства также сообщил, что на сегодняшний день в Украине 235,7 тысячи активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях. В целом, по его словам, в больницах отведены под больных COVID-19 более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

Напомним, Зеленский потребовал срочно создать план COVID-вакцинации. Президент хочет видеть детальный план для каждого региона.