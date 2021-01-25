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В Минздраве высказались о легализации каннабиса в Украине

Комментариев: 1
Решение вопроса важно для пациентов с тяжелыми болезнями, считает замминистра.
В Минздраве высказались о легализации каннабиса в Украине
В Минздраве высказались о легализации каннабиса в Украине
УНИАН

Замглавы Минздрава и главный санврач страны Виктор Ляшко высказался о легализации медицинского каннабиса в Украине. Политик считает, что необходимо пересмотреть данный вопрос. Его слова передает “РБК-Украина”.  

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По словам Ляшко, он убежден в необходимости объяснять и говорить об использовании медицинского каннабиса. Его легализация повлияет на вопрос уменьшения боли для граждан. 

Замминистра отметил, мол ученые подтвердили терапевтическое применение каннабиса для тяжелобольных пациентов. Речь идет о людях с эпилепсией, депрессией, онкологией, военных с посттравматическим синдромом, людях с Альцгеймером, склерозом, псориазом и болезнью Паркинсона.  

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Политик считает, что Украине необходимо пересмотреть данный вопрос. В пример он приводит ряд стран, в которых разрешено употребление каннабиса в медицинских целях.  

Если легализовывать каннабис, то без ажиотажа. В приоритете должны находиться граждане, которые зависимы от боли, объяснил свою позицию Ляшко.  

Ранее сообщалось, что под Верховной Радой прошел митинг за легализацию медицинского каннабиса.  

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Теги: каннабис, Минздрав, Виктор Ляшко, легализация, медицина, болезнь
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Комментариев (1)
ura_docent    25.01.2021, 17:59
Оценка:  -1
ura_docent
Вакцина де??? Скотиняки. Казино + канабіс народ забалдет і забуде про ціни на комірне. Отут у вас и попре прибіль.
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