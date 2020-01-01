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Известны подробности убийства в Одессе бойца его товарищем по службе

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Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.
Место преступления
Место преступления
od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранители сообщили 22-летнему военнослужащему подозрение в совершении умышленного убийства 32-летнего солдата-контрактника 11-го мотопехотного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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По версии досудебного следствия, контрактник получил телесные повреждения во время драки с соседом по общежитию, с которым распивал спиртные напитки. В полицию о происшествии сообщили товарищи по службе потерпевшего, которые не сразу обратили внимание, что он находится без сознания. 

Потерпевшего с черепно-мозговой травмой в состоянии комы отправили в военный госпиталь. Там он через несколько дней умер.

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Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Одессе задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве двух человек.

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Теги: Одесса, военнослужащий, убийство, контрактник
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