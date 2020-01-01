РФ собирается провести на оккупированном Донбассе аналог ВНО – СМИ

В Донецкой области уже выбраны 4 пункта для сдачи тестирования.

РФ собирается провести на территориях временно оккупированного Донбасса свой аналог ВНО. Речь идет о российском ЕГЭ (Едином государственном экзамене). Об этом сообщает “РБК-Украина“.

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По данным СМИ, раньше выпускники местных школ ездили сдавать ЕГЭ в Ростовскую область. Однако в 2021 году было решено провести экзамен на самих оккупированных территориях.

Считается, что дети будут проходить тестирование в отдельных районах Донецкой области. Псевдовласти уже выбрали для этого 4 пункта. Они будут размещены в Донецке, Макеевке и Горловке.

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Стоит отметить, что ЕГЭ является формой экзаменов для поступления в учебные заведения в России.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один защитник получил тяжелое ранение.