Ракетный крейсер "Украина" достраивать не будут – Урусский

Боевой корабль, который строят более 30 лет, возможно, "распилят на иголки".

После демонтажа вооружения недостроенный ракетный крейсер “Украина“ могут продать или утилизировать. Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский в интервью изданию “День“.

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“Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как “переходящее знамя“ от правительства к правительству, до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место“, - отметил министр.

По словам Урусского, Кабмин всё-таки принял решение лишить недостроенный корабль военного статуса, что позволит решить его дальнейшую судьбу.

В этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятии полностью всего вооружения. А после этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то утилизации, - сказал Уруский.

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Для справки. Ракетный крейсер “Украина“ был заложен на верфи николаевского корабельного завода в 1985 году, а в 1990-м – спущен на воду. Однако окончательная достройка корабля до сих пор не завершена.

Ранее в “Укрооборонпроме“ отмечали, что этот проект был разработан еще в 1970-х годах и задумывался для уничтожения авианосцев в условиях открытого океана. Такой корабль не способен эффективно действовать в современных условиях и в принципе не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Напомним, ранее Абромавичус предлагал продать недостроенный крейсер “Украина“. В Укроборонпроме считают, что корабль не соответствует современным потребностям ВМС Украины.