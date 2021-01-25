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Ракетный крейсер "Украина" достраивать не будут – Урусский

Комментариев: 5
Боевой корабль, который строят более 30 лет, возможно, "распилят на иголки".
Ракетный крейсер "Украина"
Ракетный крейсер "Украина"
wikipedia.org

После демонтажа вооружения недостроенный ракетный крейсер “Украина“ могут продать или утилизировать. Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский в интервью изданию “День“.

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“Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как “переходящее знамя“ от правительства к правительству, до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место“, - отметил министр.

По словам Урусского, Кабмин всё-таки принял решение лишить недостроенный корабль военного статуса, что позволит решить его дальнейшую судьбу.

В этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятии полностью всего вооружения. А после этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то утилизации, - сказал Уруский.

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Для справки. Ракетный крейсер “Украина“ был заложен на верфи николаевского корабельного завода в 1985 году, а в 1990-м – спущен на воду. Однако окончательная достройка корабля до сих пор не завершена.

Ранее в “Укрооборонпроме“ отмечали, что этот проект был разработан еще в 1970-х годах и задумывался для уничтожения авианосцев в условиях открытого океана. Такой корабль не способен эффективно действовать в современных условиях и в принципе не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Напомним, ранее Абромавичус предлагал продать недостроенный крейсер “Украина“. В Укроборонпроме считают, что корабль не соответствует современным потребностям ВМС Украины.

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Теги: ВМС ВСУ, флот, крейсер Украина
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Комментариев (5)
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Анатолий    25.01.2021, 20:08
Оценка:  +7
Анатолий
А в мене інше питання: - Про що думали державні мужі раніше? Хто з них викидав би гроші з ВЛАСНОЇ кишені?
ЗoвПpиpoды    25.01.2021, 19:46
Оценка:  -22
ЗoвПpиpoды
Ломать не строить. Ясно дело, что Азовское море мало и других морей кроме Черного и Азовского “Укрооборонпром“ не знает. Крейсер мог бы защищать от пиратов украинские гражданские корабли.
В гвинейском заливе пираты активизировались и захватили турецкий корабль.
poputchikkm    25.01.2021, 21:07
Оценка:  +1
poputchikkm
Ракетный крейсер от лодок с подвесными моторами? навряд ли... это как из пушки по воробьям, только дороже в 1000 раз!
chet_che    25.01.2021, 19:25
Оценка:  0
chet_che
Браво!!!
WTF2wtf    25.01.2021, 18:44
Оценка:  +17
WTF2wtf
Да это и так давно понятно
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