Предложения касаются изменений в работе Конституционного суда.

G7 представила советы по реформам в Украине depositphotos.com

Послы стран G7 (“Большой семерки“) представили дорожную карту по реформам в Украине. Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в Twitter.

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Указывается, что Украина попросила совета о реформировании судебной власти и об укреплении антикоррупционных институтов в конце 2020 года.

“Мы с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью“, – отметили послы “Большой семерки“.

Они также заявили, что ведомство поддерживает украинские реформы не только материально, но и политически, а также остается преданным поддержке страны в реализации этих реформ.

Так, G7 рекомендует Украине на время увеличить кворум для принятия решений Конституционным судом, усилить этические требования к судьям, отложить добор судей, обеспечить роль международных экспертов во время проверки кандидатов.

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Кроме того, предлагается пересмотреть структуру Верховного суда. Рекомендуется объединить 4 кассационных суда и Палаты в один Верховный суд, имеющий отдельные палаты.

Не осталось в стороне и поведение судей. В G7 считают, что необходимо усилить подотчетность судей через усиление дисциплинарной ответственности, и создать четкие правила рассмотрения жалоб на их поведение.

Отметили в “Большой семерке“ также работу Национального антикоррупционного бюро. Стране рекомендуют создать правовую основу, которая бы обеспечила независимость и работу ведомства.

Ранее сообщалось, что во время тарифных протестов у Офиса президента произошла потасовка.