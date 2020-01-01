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Синоптики рассказали о погоде в феврале

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Месячное количество осадков ожидается на уровне 25-58 мм, а в горах Закарпатской области и Крыма – до 73-110 мм.
На этой неделе в Украине пройдет дождь и мокрый снег
На этой неделе в Украине пройдет дождь и мокрый снег
Getty Images

В нынешнем году погода в феврале будет немного теплее климатической нормы. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 25 января.

"Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", – говорится в сообщении.

При этом месячное количество осадков ожидается на уровне 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, это в пределах средних многолетних значений.

В целом средняя месячная температура в феврале составляет 0-5° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7° мороза, а в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает после резкого потепления на выходных. В стране пройдут дожди и мокрый снег.

Также сообщалось, что 24 января в Киеве был установлен температурный рекорд – среднесуточная температура воздуха составляла +4,4°С. Такой показатель зафиксирован впервые за 141 год наблюдений.

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Теги: Украина, погода, климат, прогноз, прогноз погоды, непогода, Гидрометцентр, синоптики, погода в Украине, погода Украина, Укргидрометцентр
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Источник: korrespondent.net

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