Триллер в СБУ. Сотрудники охотятся друг на друга

Бывший замглавы СБУ заказал полковнику спецподраздления Альфа убийство начальника управления внутренней безопасности службы.

Один сотрудник СБУ заказывает убийство другого сотрудника СБУ. Кому заказывает, то есть кто исполнитель? Конечно, еще один сотрудник СБУ. Таких голливудских сценарием в украинской Службе безопасности еще не видели.

Корреспондент.net разбирался в громком скандале.

Копали друг под друга

Жертвой должен был стать Андрей Наумов — начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ. По подозрению в подготовке преступления был задержан полковник спецподразделения СБУ Альфа Андрей Расюк, а в «заказе» подозревают бывшего зампредседателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

За покушение должны были заплатить 50 тысяч долларов. В СБУ говорят, что убийство готовили несколько лиц «в сговоре», «ими был разработан четкий план совершения преступления».

Сразу же заговорили, что преступление могло быть частью «разборок» внутри СБУ за передел сфер влияния, но в службе это, естественно, отрицают.

Задержанного Андрея Расюка 23 января арестовал Шевченковский суд Киева — на 60 суток без возможности внесения залога. Ему объявлено о подозрении в нарушении ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 и ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Поиски заказчика

По данным СМИ, Госбюро расследований и Офис генпрокурора выдвинули подозрение Нескоромному в покушении на убийство Наумова. Однако это подозрение еще не вручили. Нескоромного ищут, сам он в Telegram-канале утверждает, что находится в одной из стран ЕС.

Главным мотивом покушения на Наумова следователи СБУ считают карьерную борьбу: якобы тот был «единственной преградой для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы».

Нескоромному 42 года, он родился в Луганске. Там же в 1999 году окончил Луганский институт внутренних дел МВД Украины (специальность «Правоведение»), а в 2000-м — Национальную академию СБУ. Кандидат юридических наук.

В 2018 году был назначен замначальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

С июля по ноябрь 2018 занимал должность замглавы Службы безопасности Украины. С ноября 2018 по март 2020 был первым замом главы СБУ — начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. После этого был уволен с высокой должности, но остался работать в спецслужбе.

По данным ZN.ua, Дмитрий Нескоромный вел переговоры о своем возвращении на высокие должности в СБУ, претендуя на пост первого зама службы. По этому поводу он общался с заместителями Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины, утверждает издание (в частности предположительно с Андреем Смирновым и Романом Машовцом). «Незадолго до громких событий Нескоромный встречался с главой СБУ Иваном Бакановым», — добавляет ZN.ua.

Андрея Наумова называют «правой рукой и другом» председателя СБУ Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

В собственном Telegram-канале заявляет, что собирается дать пресс-конференцию. Нескоромный утверждает, что у него есть информация о связях Баканова и главы Офиса президента Андрея Ермака с российским ФСБ, а также о коррупции на президентском проекте Большое строительство.

Оппоненты же полагают, что Telegram-канал Нескоромного – это фейк. Одним словом, дальше будет весело.