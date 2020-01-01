Боевики применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

5 обстрелов и один раненный: Известна обстановка в районе ООС ООС / Facebook

По состоянию на вечер 25 января в районе проведения ООС зафиксировано 5 обстрелов со стороны врага. Один боец получил ранение. Подробности об обстановке на Донбассе передает пресс-центр командование ООС.

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Так, неподалеку от Пивденного боевики отрывали огонь из минометов 120 калибра. Также применялись крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые гранатометы и противотанковый ракетный комплекс.

В районе Хутора Вольного враг применил пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Во время обстрелов позиций украинских защитников один солдат получил ранение. Бойца доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь.

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Также боевики нарушали тишину около Водяного и Тарамчука. Огонь велся из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В сообщении пресс-центра указывается, что украинская сторона ответный огонь по врагу не открывала. Представители ОБСЕ были уведомлены о всех фактах нарушения прекращения огня.

Ранее стало известно, сколько крымчан незаконно призвали в армию РФ.