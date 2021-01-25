У Зеленского рассказали, кто его поздравил с днем рождения

Президента Украины уже поздравили лидеры Китая, Словакии, Южной Кореи, Египта и Кыргызстана.

Зеленского с днем рождения поздравила и его жена Елена facebook.com/olenazelenska.official

Президенту Владимиру Зеленскому в понедельник, 25 января, поступают поздравления с днем рождения от мировых лидеров. Кто именно поздравил глву государства рассказали в его Офисе.

Так, председатель КНР Си Цзиньпин направил Зеленскому письмо с наилучшими пожеланиями.

"Со времени вспышки пандемии COVID-19 Китай и Украина бок о бок сражаются с эпидемией, что полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение китайско-украинским отношениям, готов вместе с вами работать над дальнейшим стимулированием двусторонних отношений и над достижением новых результатов нашего сотрудничества", - говорится в письме китайского лидера.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Зеленского в Twiiter. "Желаю вам крепкого здоровья и счастья", - написал он.

"Радуюсь, что в прошлом году нам удалось встретиться в дружеской и конструктивной атмосфере, несмотря на нелегкую пандемическую ситуацию. Считаю это подтверждением не только замечательных отношений между нами, но и четким сигналом заинтересованности Словакии и Украины углублять взаимное сотрудничество в сферах, которые являются полезными для граждан обеих наших стран", - говорится в поздравлении президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Она также пожелала Зеленскому сил в достижении приоритетных задач на посту президента.

"Понимаю вашу твердую решимость закончить конфликт на Донбассе и продолжить процесс реформ и реализацию евроатлантических амбиций вашей страны. Поэтому хочу вас заверить, что в этих усилиях и в дальнейшем можете уверенно рассчитывать на поддержку Словацкой Республики и по моего лично", - отметила Чапутова.

Президент Египетта Ас-Сиси в своем поздравлении по случаю дня рождения главы украинского государства отметил: "Пользуясь возможностью, хочу выразить наилучшие пожелания радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлениях к процветанию, мира и стабильности вашей дружеской страны и людей".

Лидер Кыргызстана Талант Мамытов в своем поздравлении пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов на государственной должности.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также направил свои поздравления письмом.

"Ваша государственная деятельность, основанная на патриотизме и стремлении делать все, что от вас зависит, на благо отечества, способствует росту благосостояния вашего народа, дальнейшему развитию Украины и укреплению ее позиции на международной арене", - говорится в поздравлении.

Поздравил Владимира Зеленского с днем рождения и посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

"Уважаемый господин президент, уважаемый друг, позвольте поздравить от своего имени и от имени всех израильтян с днем рождения. Пусть Всевышний освещает ваш путь на благо всех граждан Украины и дарит вам здоровья и сил", - написал он Twiiter.

Напомним, 25 января Зеленскому исполнилось 43 года. Свой день рождения глава государства начал с посещения спортзала.

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