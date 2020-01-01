Под Винницей мужчина с пистолетом ограбил ребенка

Полицейские квалифицировали событие как хулиганство, а суд отказался арестовывать подозреваемого.

В Винницкой области полицейские задержали хулигана, который угрожал пистолетом подростку и потребовал у него деньги. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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В полицию обратилась женщина с сообщением о том, что около 15.00 часов 22 января в г. Погребище неизвестный мужчина возле одного из магазинов угрожал оружием ее 15-летнему сыну. Приложив к подбородку парня предмет, похожий на пистолет, злоумышленник вымогал у него деньги.

Опросив пострадавшего, и, проведя оперативные и розыскные мероприятия, полицейские разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Изъятое у него оружие направлено на экспертизу.

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Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Следователи ходатайствовали об избрании задержанному меры пресечения – содержание под стражей, а суд назначил – личное обязательство сроком на 2 месяца.

Окончательная квалификация действиям злоумышленника будет предоставлена ​​во время досудебного расследования.

Напомним, в Киеве “блогер“, угрожая ножом, отобрал телефоны у детей. Рецидивист ограбил детей в возрасте 10 и 12 лет.