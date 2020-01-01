Исследователи показали на фотографиях из космоса, как почти за год обмелели водохранилища Крыма.

Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины опубликовал спутниковые снимки мониторинга изменений площади водохранилищ Крыма. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

"Проведенный анализ результатов спутникового мониторинга изменений площади зеркал вод водохранилищ в южной части АР Крым свидетельствует, что в большинстве водоемов уровень воды снизился ниже "мертвого объема" (то есть менее 30% от первоначального объема)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обмеление водоемов несет угрозу экологическому балансу: гибель фауны, зарастание водоемов травой и кустарником, угроза опасности гидротехнических сооружений.

Исследовалось состояние Симферопольского, Альминского, Партизанского, Аянского, Загорского, а также Бахчисарайского водохранилища. Мониторинг проводился по фото, которые были сделаны 16 февраля 2020 года и 6 января 2021 года.

Cмотрите фотогалерею: Опубликованы спутниковые фото водоемов Крыма

Ранее сообщалось, что в Крыму перестанут брать воду из Симферопольского водохранилища, так как в ней повышен уровень аммиака.

Также, самая длинная река южной части Крыма Суук-Су пересохла и уже не впадает в море, как раньше.

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