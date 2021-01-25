В ноябре 2020 года в Украине зафиксировали рекордную смертность

Коронавирус оказался на втором месте среди причин смерти, на первом - сердечно-сосудистые заболевания.

В ноябре 2020 года скончались 63 438 украинцев - это рекорд за последние три года. Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot в понедельник, 25 января.

Из этих людей 40 395 - скончались от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом коронавирус оказался на втором месте среди причин смерти украинцев.

Украинцы чаще всего умирали от таких болезней в ноябре 2020 года:

Сердечно-сосудистые заболевания - 40 395;

Covid-19 - 6184;

Онкология - 6171;

Болезни органов дыхания - 2735;

Внешние причины смерти (в том числе ДТП и несчастные случаи) - 2324;

болезни органов пищеварения - 2186;

Инфекционные и паразитарные болезни - 512.

Напомним, что в Украине смертность в 2020 году была выше, чем в 2019. Госстат подвел итоги за 11 месяцев 2020 года - за этот период скончались на 15 тысяч больше украинцев, чем за аналогичный период 2019 года.

COVID-смертность превысит 100 тысяч в неделю - ВОЗ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet