Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ноябре 2020 года в Украине зафиксировали рекордную смертность

Комментариев: 2
Коронавирус оказался на втором месте среди причин смерти, на первом - сердечно-сосудистые заболевания.
В ноябре 2020 года умерли рекордное количество украинцев
В ноябре 2020 года умерли рекордное количество украинцев

В ноябре 2020 года скончались 63 438 украинцев - это рекорд за последние три года. Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot в понедельник, 25 января.

Из этих людей 40 395 - скончались от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом коронавирус оказался на втором месте среди причин смерти украинцев.

Украинцы чаще всего умирали от таких болезней в ноябре 2020 года:

  • Сердечно-сосудистые заболевания - 40 395;
  • Covid-19 - 6184;
  • Онкология - 6171;
  • Болезни органов дыхания - 2735;
  • Внешние причины смерти (в том числе ДТП и несчастные случаи) - 2324;
  • болезни органов пищеварения - 2186;
  • Инфекционные и паразитарные болезни - 512.
 
 

Напомним, что в Украине смертность в 2020 году была выше, чем в 2019. Госстат подвел итоги за 11 месяцев 2020 года - за этот период скончались на 15 тысяч больше украинцев, чем за аналогичный период 2019 года.

COVID-смертность превысит 100 тысяч в неделю - ВОЗ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, смертность, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
mtfderr    25.01.2021, 21:00
Оценка:  -22
mtfderr
Типа,этим нужно гордиться,твари?Кстати,эта вышеуказанная цифра приведена с учётом погибших в ДТП,самоубийц,жертв несчастных случаев,убитых в результате преступлений...Или без?
Евроскептик    25.01.2021, 20:57
Оценка:  0
Евроскептик
Таки сердечников два раза в год надо планово лечить,а сейчас это запрещено.........
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь