На пробное ВНО записалось значительно меньше людей, чем ранее

МОН фиксирует резкий спад интереса к пробному тестированию.

Почти 140 тысяч человек зарегистрировались для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) в этом году. Об этом в своем Telegram сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

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“По оперативным данным, а пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось почти 140 тыс. человек. Окончательные цифры будут известны чуть позже, когда региональные центры оценивания качества образования обработают все платежи“, - написал министр.

Шкарлет отметил, что уже сейчас ясно, что в этом году пробное тестирование пройдет значительно меньше выпускников, чем в прошлом году.

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В прошлом году на пробное тестирование было зарегистрировано 218 662 человека, из них 144 000 проходили тестирование по двум предметам.

В этом году пробное ВНО состоится 10 апреля.

Каждый зарегистрированный участник сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради с любых учебных предметов из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО“ , - добавил министр.

Напомним, украинский станет обязательным языком для ВНО с 2025 года. Сейчас язык при сдаче Внешнего независимого оценивания для поступления в вузы в Украине можно выбирать.