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Пьяный рекорд, хрустальный кинжал и ДТП: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 25 января 2021 года.
Люсия Яворчекова поделилась в Instagram откровенным снимком
Люсия Яворчекова поделилась в Instagram откровенным снимком
instagram.com/luciajavorcekova
Cмотрите фотогалерею Пьяный рекорд, хрустальный кинжал и ДТП: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 25 января и прошедших выходных.

В Киевской области ликвидировали нарколабораторию. В Киеве прекратили незаконную застройку в парке.

Пьяный водитель-украинец в Польше снес надгробия. В Киеве зафиксирован рекорд пьяного вождения.

В Испании нашли 5000-летний хрустальный кинжал. В Турции спустили на воду первый фрегат.

Полякова поделилась роскошными снимками в бикини. Настя Каменских поделилась новыми фото с отдыха.

В Украине продолжаются тарифные протесты. В Одессе протестующие моряки перекрыли трассу.

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Теги: наркотики, Польша, ДТП, Турция, протесты, застройка, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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