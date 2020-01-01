Пьяный рекорд, хрустальный кинжал и ДТП: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 25 января и прошедших выходных.
В Киевской области ликвидировали нарколабораторию. В Киеве прекратили незаконную застройку в парке.
Пьяный водитель-украинец в Польше снес надгробия. В Киеве зафиксирован рекорд пьяного вождения.
В Испании нашли 5000-летний хрустальный кинжал. В Турции спустили на воду первый фрегат.
Полякова поделилась роскошными снимками в бикини. Настя Каменских поделилась новыми фото с отдыха.
В Украине продолжаются тарифные протесты. В Одессе протестующие моряки перекрыли трассу.
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